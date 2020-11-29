Шойгу сравнил министра обороны Германии с привилегированной школьницей

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал призыв немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр к политическому общению с Россией с позиции силы, сообщает ТАСС.

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«Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой», — считает Шойгу.

Российский министр напомнил, что уже вторая глава миноборны ФРГ призывает разговаривать с Москвой с позиции силы. Предшествиннице Крамп-Карренбауэр Шойгу рекомендовал спросить у деда, что означает – разговаривать с Россией с позиции силы, пишет Газета.ru.

Напомним, в среду, 25 ноября, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО следует усилить оборонные способности, а переговоры с Россией по вопросам разоружения следует вести «с позиции силы» из-за «угрозы», возникшей после модернизации российских ВС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерманияСергей Шойгу
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