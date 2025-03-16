СМИ: США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке
Удары американской военной авиации по Йемену стали частью новой политики администрации президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сообщает Politico.
Вашингтон может расширить свою военную активность в регионе. Издание считает, что рост количества ударов в последние недели по боевикам в Сомали, а также ударов по лидерам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии являются результатом новой политики. Начало операции против хуситов произошло на фоне нанесения новых ударов по лидерам ИГ в Сирии.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru