СМИ: США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке

Вашингтон может расширить свою военную активность в регионе. Издание считает, что рост количества ударов в последние недели по боевикам в Сомали, а также ударов по лидерам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии являются результатом новой политики. Начало операции против хуситов произошло на фоне нанесения новых ударов по лидерам ИГ в Сирии.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

