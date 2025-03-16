СМИ: США могут расширить военную активность на Ближнем Востоке

Удары американской военной авиации по Йемену стали частью новой политики администрации президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, сообщает Politico.

СМИ: Хуситы в ответ на удары США могут атаковать американские базы

Вашингтон может расширить свою военную активность в регионе. Издание считает, что рост количества ударов в последние недели по боевикам в Сомали, а также ударов по лидерам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии являются результатом новой политики. Начало операции против хуситов произошло на фоне нанесения новых ударов по лидерам ИГ в Сирии.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил готовить удары по хуситам вскоре после инаугурации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Ближний ВостокСША

Горячие новости

Все новости

партнеры