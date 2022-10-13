Пентагон: НАТО не представляет угрозы для РФ
13 октября 202219:22
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военный альянс НАТО не представляет угрозы для РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Остин, в частности, отметил, что США не ищут конфронтации с Россией.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о высоком риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
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13 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru