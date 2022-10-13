Пентагон: НАТО не представляет угрозы для РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военный альянс НАТО не представляет угрозы для РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Остин, в частности, отметил, что США не ищут конфронтации с Россией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о высоком риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.



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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Пентагон
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