Пентагон: НАТО не представляет угрозы для РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военный альянс НАТО не представляет угрозы для РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Остин, в частности, отметил, что США не ищут конфронтации с Россией.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о высоком риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.





