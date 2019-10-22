Оправдание и укрепление. Востоковед рассказал о целях встречи Путина и Эрдогана
Тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики в эфире НСН заявил, что курды становятся частью вооруженных сил официальной сирийской армии.
В Сочи проходят переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости. Главы государств находятся в резиденции Бочаров Ручей, где ожидается сложный разговор по ситуации в Сирии, отмечали ранее в Кремле.
Тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН отметил биполярность любых встреч глав государств.
«Переговоры, обычно, проводятся из-за того, что каждый хочет чего-то своего. Так и здесь. Турция хочет, чтобы хотя бы одна из влиятельных в регионе стран хоть в какой-то степени высказала поддержку ее действиям. В то время как Россия, скорее всего, будет выступать за лояльность курдских формирований центральному правительству в Сирии, что является залогом безопасности границы.
"Россия упорно и планомерно стремится заново закрепиться в этом регионе и обрести статус точки силы, от которой многое зависит"
Каждая из сторон будет, как мне кажется, придерживаться своей линии. Вообще, президенты Турции и России беседуют очень часто. Такие тесные контакты облегчают задачу, но все-равно переговоры будут очень сложными», - сказал Образцов.
По его мнению, Эрдогану необходимо доказать гражданам Турции, что операция на северо-востоке Сирии не напрасна.
«Эрдогану для внутриполитической обстановки в Турции нужно продемонстрировать некие успехи, какие-то существенные доказательства того, что операция была не бессмысленна ни на стадии планирования, ни на стадии проведения. А пока на фоне мы видим, что из более чем 300 км границ Сирии турецкие войска контролируют только менее 100 км», - пояснил собеседник НСН.
Востоковед отметил, что курдские объединения могут стать гарантом безопасности сирийско-турецкой границы.
«То, что некоторые представители курдских образований уже обратились к центральному сирийскому правительству с просьбой о помощи, говорит о том, что курдские формирования, при относительной автономии, становятся частью вооруженных сил сирийско-арабской республики. В связи с этим они берут на себя частично те обязательства, что берет правительство Асада. То есть пресечение приграничной контрабанды, деятельности военных лагерей, которые там есть у курдов. Так курды признают центральное правительство и заверяют Турцию, что ни контрабанды, ни транзита боевиков через сирийскую границу не будет. Но это такой весьма идеальный вариант», - заключил Образцов.
Ранее в эфире НСН главный редактор издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов предположил, что Путину в Сочи придется пойти на уступки Эрдогану.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Переговорный марафон Путина и Эрдогана
- Кадыров установил рекорд по установлению рекордов
- Тела погибших на руднике «Таймырский» подняты на поверхность
- В результате ЧП на руднике «Таймырский» погибли три человека
- Водителю въехавшего в переход у «Славянского бульвара» автобуса отменили приговор