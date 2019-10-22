Оправдание и укрепление. Востоковед рассказал о целях встречи Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости. Главы государств находятся в резиденции Бочаров Ручей, где ожидается сложный разговор по ситуации в Сирии, отмечали ранее в Кремле.

Тюрколог, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН отметил биполярность любых встреч глав государств.

«Переговоры, обычно, проводятся из-за того, что каждый хочет чего-то своего. Так и здесь. Турция хочет, чтобы хотя бы одна из влиятельных в регионе стран хоть в какой-то степени высказала поддержку ее действиям. В то время как Россия, скорее всего, будет выступать за лояльность курдских формирований центральному правительству в Сирии, что является залогом безопасности границы.