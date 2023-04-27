Шойгу прилетел в Индию на совещание министров обороны стран ШОС

Министры обороны России, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана Таджикистана и Узбекистана, а также приглашенные от стран-наблюдателей ШОС главы военных ведомств Ирана и Белоруссии обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в области безопасности.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о повышении боеготовности российских баз в Таджикистане и Киргизии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

