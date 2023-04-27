Шойгу прилетел в Индию на совещание министров обороны стран ШОС
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Индию, сообщает ТАСС.
Российский министр примет участие в совещании глав оборонных ведомств стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Министры обороны России, Индии, Казахстана, Киргизии, КНР, Пакистана Таджикистана и Узбекистана, а также приглашенные от стран-наблюдателей ШОС главы военных ведомств Ирана и Белоруссии обсудят дальнейшее укрепление сотрудничества в области безопасности.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о повышении боеготовности российских баз в Таджикистане и Киргизии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru