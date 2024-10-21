Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой

Песков уточнил, что благодаря тесным отношениям политики могут обсуждать самые серьезные вопросы в неформальной обстановке, например, за завтраком или за обедом.

Ранее Путин на встрече с лидером ОАЭ заявил, что за последние несколько лет товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в три раза.

Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом вечером 20 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







