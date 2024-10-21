Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой

Президент РФ Владимир Путин принял у себя дома главу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, так как двух лидеров связывают дружеские отношения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

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Песков уточнил, что благодаря тесным отношениям политики могут обсуждать самые серьезные вопросы в неформальной обстановке, например, за завтраком или за обедом.

Ранее Путин на встрече с лидером ОАЭ заявил, что за последние несколько лет товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в три раза.

Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом вечером 20 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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