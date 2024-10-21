Песков объяснил, почему Путин пригласил президента ОАЭ к себе домой
Президент РФ Владимир Путин принял у себя дома главу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна, так как двух лидеров связывают дружеские отношения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Песков уточнил, что благодаря тесным отношениям политики могут обсуждать самые серьезные вопросы в неформальной обстановке, например, за завтраком или за обедом.
Ранее Путин на встрече с лидером ОАЭ заявил, что за последние несколько лет товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в три раза.
Президент ОАЭ прибыл в Россию с официальным визитом вечером 20 октября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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