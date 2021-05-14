Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию на границе с Азербайджаном
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сюникской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства Армении.
В пресс-службе отметили, что вся территория, военные и пути их снабжения находятся под полным контролем армянской армии.
Глава минобороны Армении отметил необходимость мирного урегулирования ситуации.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана пока остаются на армянской территории в Сюникской области. Ереван требует вывести войска из региона.
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