Шойгу обсудил с министром обороны Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

В пресс-службе отметили, что вся территория, военные и пути их снабжения находятся под полным контролем армянской армии.

Глава минобороны Армении отметил необходимость мирного урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана пока остаются на армянской территории в Сюникской области. Ереван требует вывести войска из региона.

