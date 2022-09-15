Шойгу обсудил обстановеу в Нагорном Карабахе с главой Генштаба Азербайджана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с главой Генштаба Азербайджана Керимом Велиевым обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает российское ведомство.

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Ранее Шойгу пообщался с коллегой из Армении Суреном Папикяном.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на вторник, 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях, впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
ТЕГИ:АзербайджанСергей Шойгу
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