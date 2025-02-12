Шойгу назвал изменения в США «началом большой революции»
России хотелось бы верить, что происходящие в США изменения, которые начались после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в стране. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он уточнил, что это революция по пересмотру того, что американская администрация «нагородила за это время».
Также Шойгу не исключил, что эти изменения прекратятся после окончания президентского срока Трампа.
«Сомнения заключаются в том, что эти решения... необратимые и с приходом нового президента они вернутся опять к той же самой работе... которой занимались до», - заключил он.
Ранее Трамп заявил, что планирует поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску провести проверки Министерства образования и Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru