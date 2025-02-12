Шойгу назвал изменения в США «началом большой революции»

России хотелось бы верить, что происходящие в США изменения, которые начались после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа, являются предвестниками большой революции в стране. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

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Он уточнил, что это революция по пересмотру того, что американская администрация «нагородила за это время».

Также Шойгу не исключил, что эти изменения прекратятся после окончания президентского срока Трампа.

«Сомнения заключаются в том, что эти решения... необратимые и с приходом нового президента они вернутся опять к той же самой работе... которой занимались до», - заключил он.

Ранее Трамп заявил, что планирует поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску провести проверки Министерства образования и Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РеволюцияСШАДональд ТрампСергей Шойгу

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