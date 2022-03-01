Шойгу анонсировал «международный антифашистский конгресс»

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о предстоящем проведении «международного антифашистского конгресса». Он должен состояться в рамках форума «Армия-2022», который запланирован на 15-21 августа.

Как заявил глава Минобороны на селекторном совещании, конгресс призван объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в нынешнем мире.

Шойгу также обозначил главную цель специальной операции на Украине. По его словам, это «защита России от военной угрозы со стороны Запада». Министр подчеркнул, что российские вооружённые силы будут продолжать операцию, пока не решат поставленные задачи.

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ТЕГИ:МинобороныФашизмСергей Шойгу
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