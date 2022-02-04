Барабанов: Нам показали, кто такой Шнуров сегодня

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак вновь поскандалили. Поводом послужил клип Шнурова «Шмарафон», в котором он оскорбил телеведущую, спев, что она «скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча», а также намекнул, что она родила сына не от Максима Виторгана. Собчак в ответ написала пост в своем инстаграме, в котором заявила, что отказ от алкоголя плохо сказался на Шнурове, лишив его таланта. По словам телеведущей, Шнуров теперь «не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках». В результате аккаунт Сергея Шнурова в Instagram был удален. На сайте социальной сети отмечалось, что страница более не доступна. Одновременно с блокировкой инстаграма клип «Шмарафон» пропал из социальной сети «ВКонтакте». Позже страница Шнурова в Instagram была восстановлена, Но в аккаунте осталось только три старых поста музыканта.

