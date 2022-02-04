Барабанов: Нам показали, кто такой Шнуров сегодня
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Сергей Шнуров лишился инстаграма из-за скандала с Ксенией Собчак
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак вновь поскандалили. Поводом послужил клип Шнурова «Шмарафон», в котором он оскорбил телеведущую, спев, что она «скакала, как кобыла, теперь, конечно, кляча», а также намекнул, что она родила сына не от Максима Виторгана. Собчак в ответ написала пост в своем инстаграме, в котором заявила, что отказ от алкоголя плохо сказался на Шнурове, лишив его таланта. По словам телеведущей, Шнуров теперь «не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках». В результате аккаунт Сергея Шнурова в Instagram был удален. На сайте социальной сети отмечалось, что страница более не доступна. Одновременно с блокировкой инстаграма клип «Шмарафон» пропал из социальной сети «ВКонтакте». Позже страница Шнурова в Instagram была восстановлена, Но в аккаунте осталось только три старых поста музыканта.
Борис Барабанов: «Кстати, в шутке Собчак «не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках» есть политический подтекст. Желающие могут поискать в интернете, там подробно все написано. Главным остается вопрос, кто удалил Instagram? Если это сделала сама социальная сеть, то по этому поступку мы можем понять, в эпоху каких социальных сетей мы живем. Если это сделал сам Шнур, то это говорит нам о том, что на сегодняшний день представляет собой Сергей Владимирович Шнуров», - отметил обозреватель.
«Горшенев» представил первую часть «Фауста»
В альбом вошли 16 треков, в записи которых приняли участие Алексей Горшенев, Александр Красовицкий, Артур Ваха, Татьяна Горшенева и Илья Кнабенгоф.
Борис Барабанов: «По доступной сейчас информации, представленная работа - это опера по мотивам известного произведения. И я могу только радоваться, что наши рок-музыканты соглашаются и дерзают, создавая произведения крупных форм, не только песни и синглы, но и большие истории», - добавил собеседник.
Последний альбом Петра Мамонова издан на двойном виниле
Последний альбом Петра Мамонова «Незнайка» выпущен лейблом «Отделение Выход» на двойной виниловой пластинке. Диск вышел под грифом последнего мамоновского проекта «Совершенно новые Звуки Му». Запись работы по мотивам сказки Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей» проходила в период с 2013 по 2020 годы. Альбом, состоящий из 18 композиций, был полностью доделан ещё при жизни Петра Мамонова, а незадолго до его смерти «Незнайку» отправили для печати на завод в Германии.
Борис Барабанов: «Я слышал, что Мамонов перед самой своей смертью заканчивал новый альбом. Но то, что это именно «Незнайка» меня отчасти расстраивает. Хотелось, чтобы это была работа с его песнями от первого лица», - поделился он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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