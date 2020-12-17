Шнуров рассказал, какой вопрос задаст Путину

Музыкант, генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров рассказал, какой вопрос собирается задать президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции.

«Я представляю международный телеканал, и мой вопрос будет касаться международной политики», - сказал он.

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Шнуров добавил, что его также волнует тема поддержки малого бизнеса и многие другие вопросы.

Музыкант отметил, что находится на пресс-конференции главы государства впервые и удивился тому, что для представителей СМИ организовали буфет. «Удивлен, что здесь кормят журналистов. Для журналистов в наши тяжелые времена это неплохой подарок», - сказал он.

Большая ежегодная пресс-конференция президента России начнется в полдень. Она впервые пройдет в особом формате: глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. В прошлом году пресс-конференция длилась более четырех часов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаВладимир ПутинСергей Шнуров
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