Шнуров рассказал, какой вопрос задаст Путину

Шнуров добавил, что его также волнует тема поддержки малого бизнеса и многие другие вопросы.



Музыкант отметил, что находится на пресс-конференции главы государства впервые и удивился тому, что для представителей СМИ организовали буфет. «Удивлен, что здесь кормят журналистов. Для журналистов в наши тяжелые времена это неплохой подарок», - сказал он.



Большая ежегодная пресс-конференция президента России начнется в полдень. Она впервые пройдет в особом формате: глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. В прошлом году пресс-конференция длилась более четырех часов.

