Школьница из Луганска сообщила об ответе Асада и Макрона на ее письма

Юная писательница и школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что получила ответы на свои письма от канцелярий президентов Франции Эммануэля Макрона и Сирии Башара Асада. Об этом сообщили РИА Новости.

Девочка сообщила, что направляла письма в канцелярии президентов Макрона и Асада. Она поделилась, что после письма Асаду у нее состоялась дружелюбная встреча с помощником сирийского лидера, который пригласил ее посетить Сирию.