Школьница из Луганска сообщила об ответе Асада и Макрона на ее письма

Юная писательница и школьница из Луганска Фаина Савенкова рассказала, что получила ответы на свои письма от канцелярий президентов Франции Эммануэля Макрона и Сирии Башара Асада. Об этом сообщили РИА Новости.

Девочка сообщила, что направляла письма в канцелярии президентов Макрона и Асада. Она поделилась, что после письма Асаду у нее состоялась дружелюбная встреча с помощником сирийского лидера, который пригласил ее посетить Сирию.

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Что касается ответа на ее письмо к Макрону, то, по ее словам, помощник лидера Франции только однажды ответил на ее письмо, но конкретики в нем не было. В письме указали, что знают о Минских соглашениях, но не будут ничего предпринимать.

Весной 2021 года 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам Совбеза ООН, в котором призвала организацию не забывать о правах детей в Донбассе на мирное детство. Затем осенью 2021 года украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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