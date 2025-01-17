Школьники Приднестровья с 20 января уйдут на дистанционку из-за проблем с отоплением

Школьники Приднестровья (ПМР) с 20 января будут временно учиться дистанционно из-за отсутствия отопления в школах, сообщило правительство ПМР.

В сообщении уточняется, что в условиях веерных отключений электроэнергии учебные занятия будут проходить «в асинхронном дистанционном формате».

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Подобный режим обучения предполагает взаимодействие учеников и учителя в удобное для каждого время.

Также в пресс-службе уточнили, что в случае подачи газа помещения школ должны прогреться до 18-20 °С, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее политолог Наталья Харитонова в беседе с НСН заявила, что решение Москвы поставлять гуманитарный газ в Приднестровье разбивает агрессивную антироссийскую риторику Молдовы и Киева, при блокировках поставок их обвинят в «уничтожении» региона.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ГазПриднестровьеПолитика

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