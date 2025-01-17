Школьники Приднестровья с 20 января уйдут на дистанционку из-за проблем с отоплением

Подобный режим обучения предполагает взаимодействие учеников и учителя в удобное для каждого время.

Также в пресс-службе уточнили, что в случае подачи газа помещения школ должны прогреться до 18-20 °С, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее политолог Наталья Харитонова в беседе с НСН заявила, что решение Москвы поставлять гуманитарный газ в Приднестровье разбивает агрессивную антироссийскую риторику Молдовы и Киева, при блокировках поставок их обвинят в «уничтожении» региона.

