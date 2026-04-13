Федерация водного поло Украины попросила отменить матч с Россией

Украинская Федерация водного поло попросила отменить матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе с командой из России, сообщает портал «Чемпион» со ссылкой на представителя Федерации Александра Дядюру.

Соответствующая просьба направлена в адрес Международной федерации плавания. Вопрос не решен, он обсуждается с организаторами. «Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», - отметил Дядюра.

Соревнования должны пройти на Мальте 13 апреля. В полуфинале турнира украинцы проиграли сборной Австралии (15:21), а российская команда на этой же стадии уступила Румынии (12:16), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры