Маск: Фонды Сороса взяли власть в Венгрии
Миллиардер из США Илон Маск прокомментировал в соцсети Х сообщение венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса о результатах парламентских выборов в Венгрии.
По словам бизнесмена, фонды Сороса взяли власть в этой стране.
До этого финансист, говоря о парламентских выборах в Венгрии, на которых победила оппозиционная партия «Тиса», заявил, что народ «вернул себе свою страну».
Сам Сорос не отрицал, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Сороса, а также его сына, следует привлечь к уголовной ответственности за поддержку протестов в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
