Поставщики продуктов столкнулись с задержками выплат от ритейлеров

По данным «Руспродсоюза», 15% поставщиков указали на задержки выплат до пяти рабочих дней. Как правило, проблемы с оплатой возникают при работе с региональными сетями. Систематические срывы оплаты со стороны таких сетей распространены во многих регионах страны.

По словам экспертов, иногда поставщикам приходится выбивать деньги за уже поставленный товар. Есть случаи, когда торговая сеть обещала оплатить поставку, но просила вернуть часть суммы наличными, чтобы провести платеж. В результате региональные ритейлеры чаще рассчитываются с теми партнерами, которые настойчивее требуют оплаты.

Неплатежи поставщикам возникают у локальных ритейлеров на фоне повышенной финансовой нагрузки в условиях высоких кредитных ставок и роста операционных издержек. У региональных сетей меньше возможностей, чем у крупных игроков и более ограниченный запас финансовой прочности. Также дополнительное давление на них оказывает рост затрат и налоговых ставок.

Ранее в РФ возникли перебои с поставками бытовой техники ушедших брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

