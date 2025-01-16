Песков заявил о готовности Москвы оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа

По его словам, со стороны властей Молдавии должны быть предприняты логистические действия, обеспечивающие подачу газа в Приднестровье.

Уже две недели Приднестровье находится на грани гуманитарной катастрофы после того, как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа в Европу.

Ранее замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил «Радиоточке НСН», что доброй воли России недостаточно для поставок газа в Приднестровье, необходимо решение стран Евросоюза.

