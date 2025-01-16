Песков заявил о готовности Москвы оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа
Москва готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах поставок газа, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, со стороны властей Молдавии должны быть предприняты логистические действия, обеспечивающие подачу газа в Приднестровье.
Уже две недели Приднестровье находится на грани гуманитарной катастрофы после того, как Украина с 1 января прекратила транзит российского газа в Европу.
Ранее замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил «Радиоточке НСН», что доброй воли России недостаточно для поставок газа в Приднестровье, необходимо решение стран Евросоюза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru