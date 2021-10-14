Ширвиндт пошутил про Госдуму во время ухода из Театра сатиры

Театральный режиссер Александр Ширвиндт, который уходит с поста худрука московского Театра сатиры, на встрече с труппой пошутил на политическую тему, связав приход нового руководителя с назначением председателя Госдумы.

«Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. Там страшные дебаты. Знаете, что общего между Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в ж...», - передает слова театрального деятеля газета «Московский комсомолец».

Партия «Яблоко», на которую намекал Ширвиндт, не вошла в состав Государственной думы восьмого созыва по итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября этого года.

Об уходе Ширвиндта с поста худрука в театре сообщили 27 сентября. Причиной такого решения стало состояние здоровья 87-летнего режиссера. Его пост займет актер Сергей Газаров.

