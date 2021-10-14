Ширвиндт пошутил про Госдуму во время ухода из Театра сатиры
Театральный режиссер Александр Ширвиндт, который уходит с поста худрука московского Театра сатиры, на встрече с труппой пошутил на политическую тему, связав приход нового руководителя с назначением председателя Госдумы.
«Мы тоже современные люди и патриоты, принимаем нашего нового друга в тот же день, когда назначается председатель Госдумы. Там страшные дебаты. Знаете, что общего между Госдумой и фаршированным гусем? Яблоко в ж...», - передает слова театрального деятеля газета «Московский комсомолец».
Партия «Яблоко», на которую намекал Ширвиндт, не вошла в состав Государственной думы восьмого созыва по итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября этого года.
Об уходе Ширвиндта с поста худрука в театре сообщили 27 сентября. Причиной такого решения стало состояние здоровья 87-летнего режиссера. Его пост займет актер Сергей Газаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Москалькова заявила, что в будущем президентом России может стать женщина
- Минздрав попросил ушедших на пенсию врачей вернуться к работе
- Москалькова заявила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
- Новак: «Северный поток – 2» будет готов для запуска в ближайшие дни
- В МИД России прокомментировали заявление Японии по Южным Курилам
- МИД: Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
- Пресс-служба главы Хакасии назвала слухами сообщения о его возможной отставке
- В Рособрнадзоре предложили вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике
- В Пензенской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов
- Глава «Альянса врачей» получила год ограничения свободы по «санитарному» делу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru