Шествие и митинг КПРФ в Москве не согласовали из-за коронавируса
10 февраля 202117:13
Столичные власти не согласовали проведение шествия и митинга партии КПРФ, запланированных на 23 февраля. Об этом сообщает «МК».
Коммунисты в понедельник подали в правительство Москвы уведомление о проведении акции, приуроченной ко Дню Советской армии. КПРФ планировала организовать шествие от Пушкинской площади и митинг на площади Революции.
Однако мэрия столицы не разрешила провести акцию, объяснив это запретом на массовые мероприятия из-за ограничений по коронавирусу.
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10 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru