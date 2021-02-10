Шествие и митинг КПРФ в Москве не согласовали из-за коронавируса

Столичные власти не согласовали проведение шествия и митинга партии КПРФ, запланированных на 23 февраля. Об этом сообщает «МК».

КПРФ подала заявку на проведение митинга в Москве 23 февраля

Коммунисты в понедельник подали в правительство Москвы уведомление о проведении акции, приуроченной ко Дню Советской армии. КПРФ планировала организовать шествие от Пушкинской площади и митинг на площади Революции.

Однако мэрия столицы не разрешила провести акцию, объяснив это запретом на массовые мероприятия из-за ограничений по коронавирусу.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:КоронавирусПравительство МосквыМитингКПРФ
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