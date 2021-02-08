КПРФ подала заявку на проведение митинга в Москве 23 февраля
8 февраля 202120:42
КПРФ ожидает разрешение от столичной мэрии на проведение митинга 23 февраля в честь Дня Советской армии после подачи соответствующей заявки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.
Отмечается, что заявка была подана в понедельник. Как сообщил агентству депутат, шествие будет организовано от Пушкинской, митинг будет проведен на Театральной в полдень.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru