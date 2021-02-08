КПРФ подала заявку на проведение митинга в Москве 23 февраля

КПРФ ожидает разрешение от столичной мэрии на проведение митинга 23 февраля в честь Дня Советской армии после подачи соответствующей заявки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого секретаря Московского городского комитета КПРФ, депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Отмечается, что заявка была подана в понедельник. Как сообщил агентству депутат, шествие будет организовано от Пушкинской, митинг будет проведен на Театральной в полдень.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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