Шестой флот США показал перехват разведчика российскими Су-35

Тем временем российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что обвинения американцев в адрес России «не состоятельны». По его словам, российские пилоты предупредили разведчик США, что ему нельзя подлетать ближе к границе РФ и нарушать ее.



«Так или иначе большому самолету-разведчику необходимость маневрирования не нужна, поскольку он летит ровно по маршруту», - заявил сенатор изданию РИА ФАН.

