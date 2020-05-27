Шестой флот США показал перехват разведчика российскими Су-35
Военно-морские силы США обнародовали видеозапись перехвата над Средиземным морем самолета-разведчика Poseidon P-8A — его сопроводили два российских истребителя Су-35. Ролик появился на YouTube-канале Шестого флота США.
При этом авторы канала назвали ролик «Небезопасный непрофессиональный перехват Poseidon P-8A ВМС США российскими Су-35 над Средиземным морем».
В комментарии к ролику отмечается, что истребители взяли разведчика в «клещи», пристроившись к его крыльям и тем самым ограничив его возможности для маневрирования. Сама встреча в воздухе состоялась 26 мая, отмечает Ura.ru. При этом сам перехват в общей сложности продолжался более часа.
Тем временем российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что обвинения американцев в адрес России «не состоятельны». По его словам, российские пилоты предупредили разведчик США, что ему нельзя подлетать ближе к границе РФ и нарушать ее.
«Так или иначе большому самолету-разведчику необходимость маневрирования не нужна, поскольку он летит ровно по маршруту», - заявил сенатор изданию РИА ФАН.
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