«Шапокляк или сыщик?»: Собчак и Канделаки оценили образ Мелании Трамп на инаугурации

«Всегда считала, что Шапокляк очень стильная. Ну это точно был реф», - написала Собчак в Telegram, прикрепив к посту для сравнения фото жены Трампа и кадр из советского мультфильма, где старуха Шапокляк стоит рядом с крысой Лариской.

У Канделаки возникли похожие ассоциации.

«Первая леди выбрала то ли образ старухи Шапокляк, то ли сыщика из "Бременских музыкантов", то ли инспектора Гаджета. Перечислять референсы можно бесконечно», - написала она в соцсетях.

При этом топ-менеджер задалась вопросом, «кто на этом празднике оказался крысой-Ларисой, сбежавшей от Мелании Шапокляк?»

Образ Мелании Трамп уже породил множество мемов, лучшие из которых собрал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

