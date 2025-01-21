«Шапокляк или сыщик?»: Собчак и Канделаки оценили образ Мелании Трамп на инаугурации
Журналистка Ксения Собчак и замгендиректора холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки прокомментировали образы участников инаугурации нового президента США Дональда Трампа.
В центре их внимания, как и светских СМИ, оказалась жена главы Белого дома, 54-летняя Мелания Трамп, раньше работавшая фотомоделью и дизайнером. Первая леди предстала перед гостями мероприятия и журналистами в шляпе независимого американского дизайнера Эрика Джавитса и чёрном пальто от Адама Липпса, уточняет издание «Сплетник».
«Всегда считала, что Шапокляк очень стильная. Ну это точно был реф», - написала Собчак в Telegram, прикрепив к посту для сравнения фото жены Трампа и кадр из советского мультфильма, где старуха Шапокляк стоит рядом с крысой Лариской.
У Канделаки возникли похожие ассоциации.
«Первая леди выбрала то ли образ старухи Шапокляк, то ли сыщика из "Бременских музыкантов", то ли инспектора Гаджета. Перечислять референсы можно бесконечно», - написала она в соцсетях.
При этом топ-менеджер задалась вопросом, «кто на этом празднике оказался крысой-Ларисой, сбежавшей от Мелании Шапокляк?»
Образ Мелании Трамп уже породил множество мемов, лучшие из которых собрал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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