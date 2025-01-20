Трамп заявил о признании в США только двух гендеров - мужского и женского

С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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«Я закончу практику внедрения вопросов «расы и гендера» в каждую сферу общественной и частной жизни. Мы признаем только два гендера — мужской и женский», - сказал американский лидер в своей инаугурационной речи.

Сегодня, 20 января, Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПолитикаДональд Трамп

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