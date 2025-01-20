Трамп заявил о признании в США только двух гендеров - мужского и женского
20 января 202520:32
С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Я закончу практику внедрения вопросов «расы и гендера» в каждую сферу общественной и частной жизни. Мы признаем только два гендера — мужской и женский», - сказал американский лидер в своей инаугурационной речи.
Сегодня, 20 января, Дональд Трамп принял присягу и вступил в должность 47-го президента США, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru