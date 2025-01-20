Трамп заявил о признании в США только двух гендеров - мужского и женского

Дональд Трамп стал 47-м президентом США Глава Минстроя призвал застройщиков заморозить цены на жилье В России в прошлом году 40% преступлений были совершены с использованием IT-технологий В вузах Петербурга появятся комнаты матери и ребенка Шварценеггер опроверг слухи о своем отъезде из США в связи с приходом к власти Трампа