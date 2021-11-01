В Совфеде резко высказались о риске войны между Россией и Украиной
В Совете Федерации раскритиковали заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что с запуском «Северного потока — 2» Украина станет более уязвимой для «российского вторжения». Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди корреспонденту RT.
Украинским властям нужно перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы» и «шантажировать Россию», подчеркнула сенатор. Ковитиди отметила, что «счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся».
Ранее Юрий Витренко заявил, что прекращение поставок газа увеличит шансы «полномасштабной войны между Россией и Украиной».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru