В Совфеде резко высказались о риске войны между Россией и Украиной

В Совете Федерации раскритиковали заявление главы «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко о том, что с запуском «Северного потока — 2» Украина станет более уязвимой для «российского вторжения». Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди корреспонденту RT.

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Украинским властям нужно перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы» и «шантажировать Россию», подчеркнула сенатор. Ковитиди отметила, что «счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся».

Ранее Юрий Витренко заявил, что прекращение поставок газа увеличит шансы «полномасштабной войны между Россией и Украиной».


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВойнаТранзит ГазаУкраина
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