Украинским властям нужно перестать раскручивать «ветряные мельницы российской угрозы» и «шантажировать Россию», подчеркнула сенатор. Ковитиди отметила, что «счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся».

Ранее Юрий Витренко заявил, что прекращение поставок газа увеличит шансы «полномасштабной войны между Россией и Украиной».



