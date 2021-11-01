На Украине предрекли капитуляцию Киева на встрече Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины потенциально опасна для Владимира Зеленского и может закончиться капитуляцией Киева. Об этом в эфире украинского канала «Прямой» заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По его словам, у Путина и Зеленского разные весовые категории, а глава РФ будет готов встретиться с коллегой только в одном формате – капитуляция для Киева.

Турчинов отметил, что в случае встречи лидеров Украина должна быть готова к серьезному вызову.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и «бить челом», договариваясь о прямых поставках газа из-за дефицита топлива в стране. Об этом ранее заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш».

