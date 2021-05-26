«Оппозиция разобщена». Востоковед о предрешенной победе Асада в Сирии
Политолог Андрей Чупрыгин заявил НСН, что каждый кандидат от оппозиции в одиночку не сможет всерьез соперничать с Башаром Асадом за президентское кресло.
В Сирии начались президентские выборы. По всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. Они будут открыты до 19.00 с вероятностью продления работы еще на пять часов в случае необходимости. На пост президента помимо действующего главы государства Башара Асада претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.
Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что шансов обойти Асада в борьбе за президентское кресло у его соперников нет.
«Шансов нет. Но не потому, что всё предрешено, а потому что единственный шанс оппозиции победить на выборах – это выставить объединенного кандидата. Но оппозиция не может договориться между собой. Поэтому такого кандидата нет – каждый по отдельности не в состоянии набрать необходимое количество голосов», - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, что лучше для Сирии – очередная победа Башара Асада или смена лидера, собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что в глобальном раскладе вещей для Сирии лучше, чтобы Асад остался у власти.
«Ещё один виток сектантской и групповой борьбы в случае победы нового человека Сирия просто не выдержит. При этом, я ожидаю обострения ситуации в регионе, но это не связано напрямую с выборами. Это связано с тем, как вообще в последние пару месяцев развиваются события – обострения обязательно будут. Смотрим, в какой форме это будет происходить», - заключил политолог.
Между тем, США, Великобритания, Франция, Германия и Италия отказались считать выборы в Сирии свободными и справедливыми, и призвали международное сообществе не признавать их. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран.
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