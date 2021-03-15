Съезд пошел по статье, или Что смотреть перед выборами

В событие федеральной значимости превратили силовики форум муниципальных депутатов и общественных деятелей в столичной гостинице «Измайлово» задержанием всех его участников. Согласно официальному сообщению ГУ МВД по Москве, 13 марта была пресечена попытка проведения мероприятия «с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований. У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек», - говорится в скупом сообщении на сайте главка.

Официальные комментарии случившегося со стороны представителей высшего руководства страны традиционно уклончивы:

«Не Кремлю оценивать как-то причины задержания, но мы исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, далеко не каждый день в России задерживают целый съезд общественных деятелей, пусть и оппозиционно настроенных. Да что там каждый день – такого в стране не было лет сто, если не больше. И «фиговый листок» в виде объяснений столичной полиции о «нарушениях санитарно-эпидемиологических требований» никак не прикрывает статью 20.33 КоАП, которую вписали в постановления о возбуждении административных дел в отношении всех участников форума – «Осуществление деятельности нежелательной организации». Двукратное привлечение по этой статье в течение года дает возможность применения аналогичной статьи уже УК РФ, которая предусматривает куда более суровые санкции, но самое главное – лишает возможности баллотироваться на выборах.

А в контексте грядущих в этом году парламентских выборов разгон измайловского форума может читаться и как недвусмысленный сигнал, что оппозиция у нас уже есть – системная, то есть проверенная и управляемая, и другой избирателю не надо. Вообще, воздействию на электорат со стороны «нежелательных», по всей видимости, решено положить конец. Особенно воздействию через неподконтрольные соцмедиа, примером чему может служить история с замедлением Twitter. Но если его аудитория в России исчезающе мала, то, как было дано понять, следующий на очереди – Facebook, ограничение деятельности которого затронут куда большую часть россиян.

Вкупе эти две тенденции говорят о желании оставить два источника формирования предвыборной повестки. Один будет радовать избирателя репортажами о небывалом намолоте яровых, другой устами глашатаев верного курса клеймить немногих оставшихся «заблудших» за неразборчивость в связях с «нежелательными». Про намолот, кстати, менее раздражительно.

