Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты

Съезд партии ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты, передает РИА Новости.

Выдвинуть Слуцкого предложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а за ним и еще несколько членов партии.

Путин первым подал документы для участия в выборах

Ранее Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента РФ кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко, сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Президентские ВыборыЛДПР

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