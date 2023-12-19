Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
19 декабря 202313:55
Съезд партии ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты, передает РИА Новости.
Выдвинуть Слуцкого предложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а за ним и еще несколько членов партии.
Ранее Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента РФ кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко, сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru