Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на должность президента

Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента.

«Зюганов и Левченко»: КПРФ выдвинула кандидатов на выборы президента России

До этого секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о планах объявить Владимира Путина самовыдвиженцем на грядущих выборах президента России.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что вмешательство извне в президентские выборы в России в 2024 году должно пресекаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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