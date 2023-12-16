Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на должность президента
16 декабря 202314:13
Инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на должность президента.
До этого секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о планах объявить Владимира Путина самовыдвиженцем на грядущих выборах президента России.
Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что вмешательство извне в президентские выборы в России в 2024 году должно пресекаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru