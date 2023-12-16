Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на должность президента

До этого секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал о планах объявить Владимира Путина самовыдвиженцем на грядущих выборах президента России.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что вмешательство извне в президентские выборы в России в 2024 году должно пресекаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

