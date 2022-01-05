Североатлантический альянс уточнил время начала заседания Совета Россия - НАТО
Заседание Совета Россия-НАТО (СНР) начнется в Брюсселе в 10:00 (12:00 мск) 12 января, ожидается, что встреча продлится около трех часов. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.
Переговоры пройдут в штаб-квартире НАТО. По итогам заседания запланирована пресс-конференция генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.
«После переговоров генсек Йенс Столтенберг выступит перед СМИ в качестве председателя Совета Россия-НАТО. В 10:00 (12:00 мск – НСН) начнется заседание Совета. Около 13:30 (15:30 мск – МСК) – пресс-конференция генсека НАТО», — отмечается в заявлении альянса.
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