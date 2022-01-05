МИД: Точная повестка заседания Совета Россия - НАТО не обсуждается

Повестка заседания Совета Россия - НАТО (СРН), которое пройдет 12 января, не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Главы МИД НАТО обсудят Россию и Украину на внеочередном заседании

«Кто будет со стороны НАТО сидеть у микрофона или быть в составе тех людей, которые будут приглашены на это заседание, не обсуждается, как и не обсуждается повестка дня, поскольку нет структур на сегодняшний день, которые могли бы этим заниматься», — приводит слова Грушко РИА Новости.

Замглавы МИД добавил, что Североатлантический альянс принял решение остановить всю деятельность СРН, «кроме политдиалога». Как отметил Грушко, российская делегация на предстоящих переговорах будет сформирована исходя из представления Москвы о вопросах для обсуждения, пишет RT.

Ранее в НАТО подтвердили проведение заседания СРН 12 января. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, главной темой переговоров станут Украина и безопасность в Европе.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:НАТОРоссияМИД РФ
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