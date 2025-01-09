Североатлантический альянс признал нежелание возглавлять группу помощи Украине

По данным издания, с уходом с поста главы Пентагона Ллойда Остина группа лишится «своего самого большого сторонника и основателя».

Сейчас администрация действующего президента США Джо Байдена активно ищет замену среди ряда стран Европы, в частности, Германии и Великобритании. Так, в этих целях проводились закрытые переговоры между членами НАТО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить об очередном и, вероятно, своем последнем пакете военной помощи Киеву.

