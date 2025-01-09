Североатлантический альянс признал нежелание возглавлять группу помощи Украине

Ни одно государство, входящее в Североатлантический альянс, не выразило желание возглавить группу по оказанию военной поддержки Украине, если избранный американский лидер Дональд Трамп решит значительно урезать объем помощи Киеву. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники в НАТО.

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По данным издания, с уходом с поста главы Пентагона Ллойда Остина группа лишится «своего самого большого сторонника и основателя».

Сейчас администрация действующего президента США Джо Байдена активно ищет замену среди ряда стран Европы, в частности, Германии и Великобритании. Так, в этих целях проводились закрытые переговоры между членами НАТО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена объявить об очередном и, вероятно, своем последнем пакете военной помощи Киеву.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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