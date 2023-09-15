Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата
15 сентября 202319:20
Власти Северной Македонии объявили персонами нон грата трех сотрудников дипломатического представительства России, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.
Отмечается, что дипломатов объявили нежелательными персонами без указания причин. МИД пообещал, что шаг Скопье не останется без ответа.
Внешнеполитическое ведомство РФ обвинило власти Северной Македонии в ухудшении отношений между двумя странами.
Правительство Словакии 14 сентября приняло решение о высылке одного сотрудника посольства России в Братиславе, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru