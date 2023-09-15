Северная Македония объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Отмечается, что дипломатов объявили нежелательными персонами без указания причин. МИД пообещал, что шаг Скопье не останется без ответа.

Внешнеполитическое ведомство РФ обвинило власти Северной Македонии в ухудшении отношений между двумя странами.

Правительство Словакии 14 сентября приняло решение о высылке одного сотрудника посольства России в Братиславе, передает «Радиоточка НСН».

