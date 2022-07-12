Северная Корея обсуждает возможность признания ДНР

КНДР (Северная Корея) обсуждает возможность признания самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя территориального образования Наталью Никонорову.

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Отмечается, что с послом КНДР в Москве прошло ряд рабочих встреч, посвященных данному вопросу.

Ранее в конце июня самопровозглашенных Донецкую и Луганскую республики признала Сирия. По словам Никоноровой, в настоящее время стороны обсуждают возможность установления дипломатических отношений.



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Фото: kcna.kp
ТЕГИ:КНДР
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