Северная Корея обсуждает возможность признания ДНР
КНДР (Северная Корея) обсуждает возможность признания самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя территориального образования Наталью Никонорову.
Отмечается, что с послом КНДР в Москве прошло ряд рабочих встреч, посвященных данному вопросу.
Ранее в конце июня самопровозглашенных Донецкую и Луганскую республики признала Сирия. По словам Никоноровой, в настоящее время стороны обсуждают возможность установления дипломатических отношений.
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