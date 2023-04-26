Байден пригрозил сменить режим в КНДР

Минобороны РФ сменило командующего миротворцами в Карабахе Росстат не опубликовал данные по добыче нефти в РФ за март Уже 98 тел членов секты «голодающих» обнаружено в Кении Первый в РФ оператор гражданских дронов подал заявку на сертификат эксплуатанта Непомнящий объяснил упущенную победу в 12 партии матча за шахматную корону