Байден пригрозил сменить режим в КНДР

Президент США Джо Байден пригрозил сменить режим в Северной Корее, если Пхеньян ударит по Сеулу, передают СМИ.

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Глава Белого дома сделал заявление после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем в Вашингтоне.

Байден назвал возможный удар КНДР по США и их союзникам «неприемлемым». Результатом атаки станет конец правящего в Северной Корее режима, подчеркнул он.

Президент США заявил, что Вашингтон работает над улучшением отношений с Пхеньяном. Глава государства не исключил «дипломатического прорыва», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КНДРСШАДжо Байден

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