Байден пригрозил сменить режим в КНДР
26 апреля 202321:53
Президент США Джо Байден пригрозил сменить режим в Северной Корее, если Пхеньян ударит по Сеулу, передают СМИ.
Глава Белого дома сделал заявление после переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем в Вашингтоне.
Байден назвал возможный удар КНДР по США и их союзникам «неприемлемым». Результатом атаки станет конец правящего в Северной Корее режима, подчеркнул он.
Президент США заявил, что Вашингтон работает над улучшением отношений с Пхеньяном. Глава государства не исключил «дипломатического прорыва», передает «Радиоточка НСН».
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26 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru