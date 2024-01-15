Защита Удальцова обжаловала его арест

Защита лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова обжаловала его арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

Сергей Удальцов не признал вину в оправдании терроризма

Удальцов арестован по делу об оправдании терроризма. Аграновский уточнил, что жалоба была подана в понедельник, 15 января.

Лидер «Левого фронта» был арестован в пятницу до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, ему грозит срок от пяти до семи лет.

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ФОТО: РИА Новости
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