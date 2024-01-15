Защита Удальцова обжаловала его арест

Более 300 домов построено в Москве за 6,5 лет программы реновации Опубликован график техобслуживания газовых плит в домах Москвы на 2024 год Жители аварийных домов в Климовске получат сертификаты на покупку нового жилья Парк Горького приглашает на бесплатные занятия по танцам на льду Снегопад вместо морозов придёт в Москву на Крещение