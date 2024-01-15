Защита Удальцова обжаловала его арест
15 января 202415:15
Защита лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова обжаловала его арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.
Удальцов арестован по делу об оправдании терроризма. Аграновский уточнил, что жалоба была подана в понедельник, 15 января.
Лидер «Левого фронта» был арестован в пятницу до 15 февраля. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, ему грозит срок от пяти до семи лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали россиян бойкотировать выступления Волочковой
- Дагестан получит четыре новых поезда для пригородного сообщения в 2024 году
- Защита Удальцова обжаловала его арест
- В Минобороны РФ заявили об уничтожении 450 украинских ЗРК с начала СВО
- В Ленобласти заявили, что медучреждения региона укомплектованы специалистами на 85%
- В Москве задержали мошенников, похитивших детское питание на 100 млн рублей
- ГИБДД Москвы: В 2023 году произошло 858 ДТП с участием детей
- «Далеко от правды»: Милош Бикович назвал фильм Анджелины Джоли недостоверным
- Минобороны Турции заявило об уничтожении 77 боевиков РПК в Ираке и Сирии
- Хачанов и Андреева вышли во второй Australian Open
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru