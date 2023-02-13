Сергея Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что в 2023 году форум посетят 150 высокопоставленных политиков, сообщает РИА Новости.
По его словам, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, глава НАТО Йенс Столтенберг, миллиардер Билл Гейтс и финансист Джордж Сорос, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.
Он добавил, что глава МИД России Сергей Лавров на конференцию приглашён не был.
Ранее обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон заявил, что западные страны проигнорировали Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, что и стало причиной украинского конфликта, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Депутаты перед посланием президента сдадут три теста на COVID-19
- Большинство россиян выступили за запрет для чиновников и депутатов отдыха за границей
- В Турции из-под завалов спасли ребенка
- Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР
- Москалькова обратится в СКР из-за очередной предположительной казни кувалдой экс-бойца ЧВК «Вагнер»
- Москалькова обратилась к Герасимову после жалоб мобилизованных
- Сергея Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
- В «Аэрофлоте» рассказали о влиянии антироссийских санкций на сроки ремонта самолетов
- В МИД Австрии призвали ЕС не уничтожать платформы для диалога с Россией
- Глава Чечни рассказал, что станет с западными истребителями на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru