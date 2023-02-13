Сергея Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что в 2023 году форум посетят 150 высокопоставленных политиков, сообщает РИА Новости.

Украина запросит истребители на Мюнхенской конференции

По его словам, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, глава НАТО Йенс Столтенберг, миллиардер Билл Гейтс и финансист Джордж Сорос, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Он добавил, что глава МИД России Сергей Лавров на конференцию приглашён не был.

Ранее обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон заявил, что западные страны проигнорировали Мюнхенскую речь президента России Владимира Путина, что и стало причиной украинского конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КонференцияМюнхенМИД РФСергей Лавров
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