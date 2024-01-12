Сергей Удальцов не признал вину в оправдании терроризма

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов не признал вину в оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:СудУголовное ДелоСергей Удальцов

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