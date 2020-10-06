Нарышкин назвал недопустимой для России войну в Карабахе

Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Москва с тревогой воспринимает возрастание напряженности военного конфликта в Карабахе.

Нарышкин также отметил, что для Рос­сии как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе, сообщает агентство ТАСС.

Стрелков назвал условия прекращения огня в Нагорном Карабахе

Азербайджанские и армянские военные с 3 октября ведут усиленные бои по всей линии соприкосновения границ, страны продолжают обвинять друг друга в артиллерийских обстрелах. Лидеры России, США и Франции ранее призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры.

По инициативе армянской стороны 5 октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором российский лидер подчеркнул важность прекращения боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияСергей НарышкинНагорный Карабах
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