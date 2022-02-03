Сергей Лавров назвал 2022 год своим

При этом он подчеркнул, что взаимоотношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Лавров также добавил, что зимние Олимпийские игры в Пекине продемонстрируют для всего мира способность Китая организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.