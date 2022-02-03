Сергей Лавров назвал 2022 год своим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал год Тигра «своим» годом.

Ранее он встретился с главой китайского МИД Ван И. Лавров поблагодарил представителя Пекина и отметил, что «рад снова встретиться с ним лично».

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При этом он подчеркнул, что взаимоотношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Лавров также добавил, что зимние Олимпийские игры в Пекине продемонстрируют для всего мира способность Китая организовывать и проводить крупнейшие мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости/
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