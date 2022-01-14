Лавров и И подготовят визит Путина в Китай
Глава российского МИДа Сергей Лавров встретится 3 февраля с министром иностранных дел КНР Ван И накануне визита в Пекин Владимира Путина.
«Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведем свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня», - заявил Лавров на пресс-конференции.
Российский президент посетит открытие зимней Олимпиады 4 февраля, а затем проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.
Ряд стран, в том числе США, Австралия, Канада, объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Причиной была названо нарушение прав человека в Китае. В Европарламенте также призвали к «тотальному бойкоту» Зимних игр в Пекине.
Ранее Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году.
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