Лавров и И подготовят визит Путина в Китай

Глава российского МИДа Сергей Лавров встретится 3 февраля с министром иностранных дел КНР Ван И накануне визита в Пекин Владимира Путина.

«Мы, кстати, договорились с моим коллегой, другом, министром иностранных дел Ван И о том, что накануне переговоров лидеров мы проведем свою встречу, где подробно рассмотрим всю международную повестку дня», - заявил Лавров на пресс-конференции.

В Китае заявили о «расплате» для стран, бойкотирующих Олимпиаду

Российский президент посетит открытие зимней Олимпиады 4 февраля, а затем проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ряд стран, в том числе США, Австралия, Канада, объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Причиной была названо нарушение прав человека в Китае. В Европарламенте также призвали к «тотальному бойкоту» Зимних игр в Пекине.

Ранее Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ОлимпиадаПекинКитайСергей ЛавровЛавров
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