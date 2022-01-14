Лавров и И подготовят визит Путина в Китай

Российский президент посетит открытие зимней Олимпиады 4 февраля, а затем проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ряд стран, в том числе США, Австралия, Канада, объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Причиной была названо нарушение прав человека в Китае. В Европарламенте также призвали к «тотальному бойкоту» Зимних игр в Пекине.

Ранее Путин заявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекине в 2022 году.

