Сергей Лавров и глава МИД Венгрии проведут переговоры в Москве

Отмечается, что визит будет нанесен после получения информации о регистрации российского препарата от COVID-19 "Спутник V". Ранее временную лицензию отечественной вакцине выдал Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии. Венгрия стала первой страной в составе ЕС, которая приняла подобное решение.

Агентство отмечает, что Сийярто последний раз был в России 18 марта прошлого года. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на повестке встречи двух министров стоят вопросы двусторонних отношений, которые были подняты в ходе переговоров лидеров двух стран.

Глава России Владимир Путин и премьер-министра Венгрии Виктора Орбан во время встречи наметили план по выполнению двухсторонних договоренностей. Переговоры состоялись 30 октября 2019 года в Будапеште.

