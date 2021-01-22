Сергей Лавров и глава МИД Венгрии проведут переговоры в Москве
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто в Москве в пятницу 22 января. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что визит будет нанесен после получения информации о регистрации российского препарата от COVID-19 "Спутник V". Ранее временную лицензию отечественной вакцине выдал Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии. Венгрия стала первой страной в составе ЕС, которая приняла подобное решение.
Агентство отмечает, что Сийярто последний раз был в России 18 марта прошлого года. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на повестке встречи двух министров стоят вопросы двусторонних отношений, которые были подняты в ходе переговоров лидеров двух стран.
Глава России Владимир Путин и премьер-министра Венгрии Виктора Орбан во время встречи наметили план по выполнению двухсторонних договоренностей. Переговоры состоялись 30 октября 2019 года в Будапеште.
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