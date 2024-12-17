Сергей Боярский занял в Госдуме место Александра Хинштейна
17 декабря 202416:05
Депутаты Госдумы избрали Сергея Боярского («Единая Россия») главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
На этом посту он сменил Александра Хинштейна, которого президент РФ Владимр Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Курской области.
По словам Боярского, он намерен работать в том же высоком темпе, который задал его предшественник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутаты Госдумы приняли решение о досрочном прекращении полномочий Хинштейна, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru