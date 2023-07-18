«НАТО крышует»: Сербский политолог предрек ущерб Турции от поставок оружия Косову
Сербия предпримет все возможное, чтобы не допустить войны, но в случае продолжения программы этнической чистки будет вынуждена вступиться за своих граждан, сказал НСН Стеван Гайич.
Поставки Турцией оружия Косову противоречат не только резолюции ООН, но и интересам самой Анкары. Об этом НСН заявил научный сотрудник Института европейских исследований, сербский политолог Стеван Гайич.
Ранее госсекретарь Минобороны Сербии Неманья Старович заявил, что власти Турции неприемлемо активно вооружают самопровозглашенную республику Косово. По его словам, речь идет не только о дронах «Байрактар», но и об очень серьезных сложных противотанковых системах OMTAS, а также о минометах и гранатометах. ПО словам Гайича, такое поведение Турции — открытый вражеский жест по отношению к сербам.
«Анкара уже поставила пять “Байрактаров” абсолютно нелегальному формированию. Согласно резолюции 1244 ООН, локальная власть албанских сепаратистов не должна иметь никакую армию. Все происходит под “крышей” НАТО, поскольку силы Североатлантического альянса в составе международной миссии KFOR должны это предотвращать, в том числе и силовым путем. То есть блок НАТО должен хотя бы обезвредить вооружение Косово и расформировать армию самопровозглашенной республики. Понятно, что идет подготовка к войне с Сербией. Если уж последовала реакция со стороны сербских властей, которые на протяжении последних десяти лет все время действовали в ущерб сербским национальным интересам, ситуация стала предельно опасной», — сказал Гайич.
При этом, отметил собеседник НСН, Турция действует в ущерб своим же интересам.
«С одной стороны, принцип Косово может применяться к курдскому сепаратизму. С другой стороны, официальная идеология албанцев говорит о том, что албанцы сражались против Османской империи. Парадокс в том, что 70% албанцев — мусульмане, утверждающие, что их главный средневековый враг — Османская империя. Вся албанская политическая верхушка — либо римокатолики, либо криптокатолики, которые действуют в ущерб исламской цивилизации. В свою очередь Турция начинает угрожать интересам России, далеко не всегда дружественной страны», — добавил эксперт.
Политолог также отметил, что поведение Турции напрямую связано с решением Анкары поддержать вступление Швеции в НАТО.
«При этом Швеция де-факто находилась в НАТО последние двадцать лет. Сейчас, видимо, Турция решила этому не препятствовать. Турция на самом деле — самый ненадежный партнер, на которого не могут полностью рассчитывать ни НАТО, ни Россия», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Гайич заявил, что Сербия сделает все возможное для того, чтобы предотвратить конфликт.
«Отношения Сербии и Турции в течение последних нескольких лет стремительно росли, несмотря на мнение Анкары по поводу нашего южного края. Сербия предпримет все, чтобы не допустить войны. Но если премьер-министр Косова Альбин Курти будет продолжать свою программу этнической чистки, то Сербия будет вынуждена заступиться за свой народ вопреки потенциалу противника. Находясь в окружении НАТО, мы надеемся, что Россия чем раньше, тем лучше появится на дельте Дуная. Это сильно облегчило бы наше положение. Сейчас на Белград идет очень сильное давление с прямыми провокациями, чтобы в случае военных столкновений сделать виноватой Сербию. При этом даже западные страны не могут прийти к общему знаменателю. Например, Великобритания практически открыто поддерживает Курти, а США его осуждают. Повторюсь, если Турция не остановит накачку оружием Косова, это может сыграть в первую очередь против нее же», — подытожил он.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризиса в самопровозглашенной республике Косово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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