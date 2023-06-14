Вучич обвинил Косово в намерении оставить сербов без продуктов
Власти самопровозглашенной республики Косово хотят оставить сербов на севере края без продуктов питания и лекарств. Об этом в интервью изданию РТС заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава государства обвинил косовоалбанские власти в провоцировании вооруженного конфликта. По его мнению, Приштина хочет оставить сербов без продуктов и лекарств, чтобы они покинули свои дома.
Действия властей края противоречат международному праву, подчеркнул Вучич.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в Косово после столкновения сербов с контингентом НАТО KFOR начали прибывать дополнительные подразделения альянса. В блоке заявили, что военные будет находиться в крае «столько, сколько это будет необходимо».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru