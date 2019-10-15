СМИ сообщили о планах США лишить Россию Севморпути

Милошевич утверждает, что ранее США якобы потребовали от Канады отказаться от своего права на северо-западный арктический коридор», тогда как от китайцев потребовали убрать станции из Норвегии и Исландии, а также прекратить финансировать создание инфраструктуры Северного морского пути, передает Ura.ru.

От России США будут добиваться вывода войск из арктических регионов. Кроме того, в Вашингтоне намерены продвигать концепцию о том, что Северный морской путь должен стать общей транспортной артерией, а не только российской, отмечает Москва 24.

