СМИ сообщили о планах США лишить Россию Севморпути

15 октября 201909:47

Сербский журналист Зоран Милошевич в своей статье для издания «Печат» рассказал о «Северной доктрине» США, в рамках которой Вашингтон якобы собирается лишить Россию права на Северный морской путь, сообщает RT.

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Милошевич утверждает, что ранее США якобы потребовали от Канады отказаться от своего права на северо-западный арктический коридор», тогда как от китайцев потребовали убрать станции из Норвегии и Исландии, а также прекратить финансировать создание инфраструктуры Северного морского пути, передает Ura.ru.

От России США будут добиваться вывода войск из арктических регионов. Кроме того, в Вашингтоне намерены продвигать концепцию о том, что Северный морской путь должен стать общей транспортной артерией, а не только российской, отмечает Москва 24.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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