Сербия выступила против вступления в ЕС

По словам президента Сербии, он представляет страну, которая находится на европейском пути, не откажется от него, но в которой ЕС наименее популярна. Вучич выразил уверенность, что в случае, если бы в стране сегодня был проведён референдум, граждане Сербии отказались бы вступать в Евросоюз.

Ранее Вучич заявил в соцсетях в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

