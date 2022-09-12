Сербия выступила против вступления в ЕС
Сербия заявила о своём нежелании вступать в Евросоюз. Одной из причин такого решения стал лицемерный подход Запада к событиям на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера Сербии Александра Вучича.
По словам президента Сербии, он представляет страну, которая находится на европейском пути, не откажется от него, но в которой ЕС наименее популярна. Вучич выразил уверенность, что в случае, если бы в стране сегодня был проведён референдум, граждане Сербии отказались бы вступать в Евросоюз.
Ранее Вучич заявил в соцсетях в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Сенатор Климов заявил, что в мобилизации нет необходимости
- Сербия выступила против вступления в ЕС
- ДНР сохраняет контроль над Красным Лиманом
- СМИ: жители Ростовской области заявили о похожих на взрыв звуках
- Патрушев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое
- Глава МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание охранной зоны вокруг ЗАЭС
- Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»
- В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео
- Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru