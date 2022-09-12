Сербия выступила против вступления в ЕС

Сербия заявила о своём нежелании вступать в Евросоюз. Одной из причин такого решения стал лицемерный подход Запада к событиям на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера Сербии Александра Вучича.

Вучич признался, что не сможет объяснить сербам введение антироссийских санкций

По словам президента Сербии, он представляет страну, которая находится на европейском пути, не откажется от него, но в которой ЕС наименее популярна. Вучич выразил уверенность, что в случае, если бы в стране сегодня был проведён референдум, граждане Сербии отказались бы вступать в Евросоюз.

Ранее Вучич заявил в соцсетях в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции, что признания самопровозглашённой республики Косово Белградом не будет. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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