Сербия предложила принять переговоры России и США
Белград предложил принять на своей территории переговоры России и США. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.
«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю», — отметил Вулин.
Политик подчеркнул, что Белград — «прекрасное место», которое придерживается нейтралитета и имеет опыт проведения международной конференции.
Ранее представители США и России провели встречу в Стамбуле, переговоры продлились 6,5 часа. Как отметили в Госдепартаменте США, стороны обсудили шаги по нормализации работы дипломатических миссий стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru