Сербия предложила принять переговоры России и США

Белград предложил принять на своей территории переговоры России и США. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в беседе с РИА Новости.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю», — отметил Вулин.

Политик подчеркнул, что Белград — «прекрасное место», которое придерживается нейтралитета и имеет опыт проведения международной конференции.

Ранее представители США и России провели встречу в Стамбуле, переговоры продлились 6,5 часа. Как отметили в Госдепартаменте США, стороны обсудили шаги по нормализации работы дипломатических миссий стран.

