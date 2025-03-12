Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН

Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по Украине в ООН. Об этом в интервью журналу NIN заявил глава сербского МИД Марко Джурич.

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По его словам, миссия республики при организации изменила своё решение на «воздержаться».

«Это поставило точку в этом вопросе», - заключил Джурич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что голосование страны за антироссийскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН было ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александар Джорович
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