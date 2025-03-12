Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН

«НСН-Кривая линия» Жители Казани жалуются на многочасовые очереди в единственный онкологический диспансер Вспыхивают потасовки между смертельно больными людьми Власти владимирского села Бережки не могут решить проблему с мусором Жалобу в «Кривую линию» можно подать на сайте NSN.FM