Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН
12 марта 202518:42
Сербия отозвала свой голос в поддержку антироссийской резолюции по Украине в ООН. Об этом в интервью журналу NIN заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
По его словам, миссия республики при организации изменила своё решение на «воздержаться».
«Это поставило точку в этом вопросе», - заключил Джурич.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что голосование страны за антироссийскую резолюцию по Украине на Генассамблее ООН было ошибкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru